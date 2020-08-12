شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم.. «التقاعد المبكر» يقلل فرص زيادة معاشك التقاعدي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت المؤسسة العامة للتقاعد رسالة هامة للمواطنين بشأن موعد التقاعد وعلاقة بالمعاش التقاعدي.

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وأكدت المؤسسة على أن سعي البعض للتقاعد المبكر قد يعود عليهم بالسلب؛ حيث أن فرص زيادة المعاش حينها تكون قليلة.

وقالت المؤسسة عبر “تويتر”: “التقاعد المبكر يقلل عليك فرص زيادة معاشك التقاعدي، استثمر جميع مدة وظيفتك حتى آخر لحظة، لتنعم بنتائج جهدك بعد تقاعدك”.