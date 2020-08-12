شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة نادرة.. تورط في 4 مخالفات مرورية بعد بيع سيارته بسبب وقف خدمات المشتري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تغريدة لأحد الأشخاص اشتكى فيها من تورطه في مخالفات مرورية بعد بيعه سيارته لمواطن وعدم تسجيلها بسبب وقف الخدمات الإلكترونية للمشتري.

وقال الرجل في شكواه، أنه “تم بيع سيارته لمشتري سعودي الجنسية لكن لم يقم بإتمام البيع حيث أنه يعاني من وقف الخدمات الإلكترونية، وإلى الحين تسبب لي في ٤ مخالفات مرورية إجمالي قيمتهم ١٣٠٠ ريال،أريد أن أعرف كيف التعامل معه إما استرداد السيارة و إما تسجيلها”.

وأجاب حساب المرور الرسمي على موقع “تويتر” المغرد صاحب الشكوى قائلاً : ” للرصد الآلي تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة ” .