- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطِنْين من الغرق في ينبع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، من إنقاذ مواطنين، أوشكا على الغرق أثناء سباحتهما في المنطقة المخصصة للسباحة، بالواجهة البحرية للهيئة الملكية بينبع.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن فرق البحث والإنقاذ الموجودة بمنطقة السباحة لاحظت الحالة الأولى في الجهة الشمالية، والأخرى في الجهة الجنوبية، وعلى الفور جرى إنقاذهما وإسعافهما، وهما بحالة صحية جيدة.
ونبّه المتحدث الرسمي لحرس الحدود جميع المتنزهين لأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤) عند طلب المساعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطِنْين من الغرق في ينبع (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.