وقال الرئيس السوري أثناء كلمته: "أنا اعذروني فقط لدي هبوط بالضغط، فلا بد من شرب الماء"، وتابع كلمته ليقول لاحقا: "لا بد من الجلوس ولو لدقيقة واحدة إذا لم تمانعوا... دقيقة واحدة فقط"، وغادر بعدها الأسد القاعة.
وبعد دقائق عاد الرئيس السوري ليستمر بإلقاء كلمته أمام أعضاء مجلس الشعب قائلا: "الأطباء هم أسوأ المرضى" وتابع مبتسما "المفترض أنا كطبيب (طبيب عيون) ألا أصاب بها (انخفاض الضغط)".
ووضح الرئيس السوري سبب انخفاض ضغطه قائلا: "الحقيقية أنا لم أتناول الطعام منذ بعد ظهر أمس، هذا هو السبب فقط، فحصل هبوط ضغط، تناولت قليلا من السكر والملح حتى ارتفع الضغط.. حالة طبيعية تحصل".
وتابع الرئيس السوري كلمته كاملة حتى نهايتها، وبدا مرتاحا، حتى اختتام كلمته التي استمرت أكثر من ساعة في قصر الشعب.
وتابعت الرئاسة: "تخلل الكلمة توقف لبضع دقائق ناتج عن حالة هبوط ضغط طفيفة أصابت السيد الرئيس قبل ان يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي".
كانت هذه تفاصيل خبر "الأطباء هم أسوأ المرضى"... فيديو يوثق لحظة انخفاض ضغط الرئيس الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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