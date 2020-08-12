شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية يشدد خلال اتصال بنظيره اليونانى على أهمية الاتفاق المصرى اليونانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال بنظيره اليوناني نيكوس ديندياس على أهمية الاتفاق المصري اليونانى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأكدا وزيرا خارجية الإمارات واليونان رفض أي إجراءات تهدد الاستقرار في منطقة شرقي المتوسط ويشددان على أهمية احترام أحكام وقواعد القانون الدولي.

وفى وقت سابق أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن اليونان سترد على أي استفزاز في شرق المتوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق طالب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا بتحكيم العقل فى الخلاف فى شرق المتوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق أعلنت المفوضية الأوروبية تضامنها مع اليونان وقبرض، ضد استفزازات تركيا فى شرق المتوسط، مشيرة إلى ضرورة الحوار لأن الوضع فى شرق البحر المتوسط أصبح مقلق للغاية. وقال بيتر ستانو، ممثل المفوضية: إن الاتحاد الأوروبى يقف فى تضامن كامل مع اليونان وقبرص ولا شك في ذلك، مضيفاً: "التطورات أظهرت أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به للحد من التوتر وعكس المناخ المتصاعد السلبي والمؤسف للغاية".

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وختم بالقول "ما يجب القيام به هو التعهد بأن كل هذه القضايا المفتوحة سيتم حلها على غرار علاقات حسن الجوار والقانون الدولي والالتزام الإيجابي".

طلب وزير الخارجية اليونانى، نيكوس ديندياس، عقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، كما اتصل رئيس الوزراء برئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو وأبلغها بالتطورات في شرق المتوسط.