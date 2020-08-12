شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الوطنى العراقى: العمل التركى تجاوز لكل معايير التعامل بين الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم الاربعاء، الاعتداء التركي على الأراضي العراقية، ووصفه بالتجاوز الكبير لمعايير التعامل بين الدول، وخرقاً لعلاقات حسن الجوار.

وقال المجلس - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إنه "عقد جلسته برئاسة، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي،وأدان بشدة الاعتداء التركي على الأراضي العراقية واستهداف قادة من الضباط العراقيين"، مؤكدا أن هذا العمل يعد تجاوزا كبيرا لكل معايير التعامل بين الدول، وخرقا لعلاقات حسن الجوار، و تهديدا كبيرا للأمن الوطني العراقي واستقرار المنطقة.

وأضاف أن العراق سيمارس كافة الوسائل للدفاع عن أمنه وحماية مواطنيه، بما فيها الرسائل الدبلوماسية، مبينا أن الحكومة قد قررت إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي ووفد تركي آخر إلى بغداد، مشددا على ضرورة قيام وزارة الخارجية العراقية بالتنسيق مع المجتمع الدولي والعربي في الإطار الدبلوماسي لإدانة هذا العدوان واتخاذ ما يلزم.

وأشار إلى أن العراق ملتزم بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، موضحاً أن دستور العراق يؤكد على أنه لن يكون مقرا أو ممرا لأي عدوان أو استهداف لدول الجوار، ولن يسمح باستخدام أراضيه منطلقا للقيام بعمليات إرهابية ضد الدول المجاورة وبالخصوص تركيا.