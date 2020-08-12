شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام اليمن: ندعو الدول المطلة على البحر الأحمر لتدارك مخاطر "صافر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معمر الإريانى وزير إعلام اليمن، إن مليشيات الحوثي تتجاهل المطالبات الدولية حول مخاطر "صافر"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف: ندعو الدول المطلة على البحر الأحمر لتدارك مخاطر "صافر".

وتستمر أزمة انتهاكات الحوثيين في اليمن، حيث يعقد المسؤوليين اليمنيين لقاءات مع المبعوث الأممى باليمن لمناقشة انتهاكات وخروقات الحوثيين، حيث أكد معين عبد الملك رئيس وزراء اليمن للمبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفيث، أن الحوثيين مستمرون في نهب إيرادات النفط، كما بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل جبير، مع المبعوث الأممى في اليمن دعم السلام في اليمن.

ووفقا لموقع العربية لا تزال أزمة سفينة "صافر" المهجورة، التي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن، تشكل قنبلة موقوتة بسبب توقف صيانتها منذ خمس سنوات، وسط تقارير عن احتمالات انفجارها والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم، حيث التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الأربعاء المبعوث الأممي إلى اليمن نيابة عن الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزير الخارجية محمد الحضرمي.

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