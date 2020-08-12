شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الألمانى يلتقى الرئيس اللبنانى ببيروت لنقل تعازى ميركيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الأربعاء فى العاصمة اللبنانية بيروت، بوزير الخارجية الألمانى هيكو جوزف ماس، ونقل ماس تعازى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، وتعازى الشعب الألمانى بضحايا التفجير الذى وقع الأسبوع الماضى فى مرفأ بيروت.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، وأعرب وزير الخارجية الألمانى، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم للشعب اللبنانى فى مواجهة تداعيات حادثة التفجير.

Advertisements

و من جهته، قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن التقديرات الأولية لخسائر مرفأ بيروت تقدر بـ15 مليار دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق أكدت الرئاسة اللبنانية، أن رئيس الجمهورية ميشال عون، يحرص على أن يأخذ التحقيق القضائى فى الانفجار الذى وقع فى ميناء بيروت البحري، مداه الكامل، للوقوف على حقيقة الانفجار وملابساته وظروفه والمسئولين عنه على كل المستويات.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، فى بيان اليوم الأربعاء، أنها أحالت إلى المجلس الأعلى للدفاع، ما ذكرته وسائل الإعلام حول وجود تقرير صادر عن جهاز أمن الدولة فى 20 يوليو الماضي، يفيد بوجود كمية كبيرة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار فى أحد مستودعات ميناء بيروت، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء الأمر.