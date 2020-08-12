شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: اشتباكات بين "قسد" وفصائل موالية لتركيا فى ريف تل أبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المرصد السورى، أن اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وفصائل موالية لتركيا في ريف تل أبيض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقبلها أكد المرصد السوري، أن تركيا تنشئ نقطة عسكرية جديدة بريف اللاذقية الشمالي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، وفى وقت سابق أكد المرصد السورى، أن تركيا نقلت 300 مرتزق من الفصائل الموالية لها إلى ليبيا خلال اليومين الماضيين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وأوضح المرصد السورى، ارتفاع عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا لليبيا إلى 17,300.

فى وقت سابق، أصيب 20 شخصا بجروح في هجوم مسلح بمدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها والواقعة شمال غرب محافظة الحسكة السورية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، عن مصادر محلية سورية قولها - إن "الحادث وقع عندما أقدم أحد العناصر المسلحة الموالية لأنقرة بإلقاء قنبلة يدوية على جموع من المحتفلين بحفل زفاف في مدينة رأس العين، مما أسفر عن إصابة 20 شخصا بجروح متفاوتة"، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.