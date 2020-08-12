شكرا لقرائتكم خبر عن أنشأ جدار لحمايتها.. لفتة إنسانية جديدة من ولى عهد دبى مع زوج من الحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يؤكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على اهتمامه الشديد بعالم الحيوانات والطيور، ويشارك من حين لأخر متابعيه عبر حساباته الشخصية بمختلف منصات السوشيال ميديا، بمغامراته المعتادة في الغابات وآخري في عالم البحار، ليبرز مدي ترابطه وحبه بالكائنات الأخرى، وهو ما ظهر في أخر قصة شاركها والتي ظهر فيها اهتمامه الشديد بزوج من الحمام الذي وضع بيضه على إحدى سياراته.

وعلى مدار الأيام الأخيرة الماضية، فرض ولي عهد دبي، حظر شامل على السيارة التي وضعت فيها الحمامة بيضها، وقام بتشييد جدار حماية بجوارها لعدم ازعاجها حتى يصل اطفالها الجدد، مع عدم تحريك السيارة، وهو ما نجح فيه بشكل كبير، حيث نشر منذ قليل، لقطات بالفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، قام بالتقاطها على مدار الأيام الماضية حتى وصول صغار الحمامة اليوم بسلام.

وسرعان ما لقي الفيديو الذي نشره حمدان بن راشد عبر حسابه الكثير من التعليقات والاعجابات، حيث ان تلك الواقعة يتابعها الكثيرين بتركيز شديد طوال الأيام الماضية منذ تأسيس عش الحمامة وفرض الحاجز على السيارة الخاصة به وعدم تحريكها لأي مكان.

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وخلال ساعات قليل، نجح الفيديو في حصد أكثر من 700 ألف مشاهدة، ليستقبل ولي عهد دبي عدد كبير من الدعوات من قبل اصدقاءه ومتابعيه على تلك اللفتة الإنسانية التي فعلها طوال الأيام الأخيرة بعد ان ولي اهتماماً كبيراً للحمامة التي أنشأت عشها على سيارته.









وخاض ولى عهد دبى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، منذ عدة أسابيع، مغامرة بحرية فى أعماق البحار، وهو الأمر الذى اعتاد عليه ولى عهد دبى، فإما أن تكون الرحلات البحرية لاصطياد السمك، أو للتمتع بالمناظر الطبيعية والخلابة فى أعماق البحار.











