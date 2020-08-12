وزير الخارجية السعودى يثمن جهود واشنطن لرفع اسم السودان من لائحة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية السعودى، فيصل بن فرحان، ضرورة مواصلة الدعم من جميع الشركاء للحكومة السودانية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وثمن وزير الخارجية السعودي جهود واشنطن لرفع اسم السودان من لائحة الإرهاب. وفى وقت سابق أكد اجتماع أصدقاء السودان على دعم الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية. وقال اجتماع أصدقاء السودان: تأكيد الدعم السياسي للعملية الانتقالية التي يقودها المدنيون، متابعا: ندعم الجهود لتحقيق رغبة الشعب السوداني بالعيش ببلد ديمقراطي. وأضاف الاجتماع: نشيد بجهود الحكومة الانتفالية نحو تحقيق السلام الشامل، ونرحب بمشاركة الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان ووساطة جنوب السودان بالاجتماع. وتابع: لا توجد أي حلول عسكرية للنزاعات السودانية الداخلية، وندعو لسرعة إبرام اتفاق السلام خلال المحادثات حول درافور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وأضاف: لا توجد أي حلول عسكرية للنزاعات السودانية الداخلية، موضحا أن التبعات ستلاحق جميع المعرقلين لعملية السلام.

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