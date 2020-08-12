شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع أصدقاء السودان يؤكد على دعم الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اجتماع أصدقاء السودان على دعم الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وذكر البيان الصادر عن اجتماع أصدقاء السودان: تأكيد الدعم السياسي للعملية الانتقالية التي يقودها المدنيون، متابعا: ندعم الجهود لتحقيق رغبة الشعب السوداني بالعيش ببلد ديمقراطي Advertisements واستطرد بيان اجتماع أصدقاء السودان: نشيد بجهود الحكومة الانتفالية نحو تحقيق السلام الشامل، ونرحب بمشاركة الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان ووساطة جنوب السودان بالاجتماع. وتابع بيان اجتماع أصدقاء السودان: لا توجد أي حلول عسكرية للنزاعات السودانية الداخلية، وندعو لسرعة إبرام اتفاق السلام خلال المحادثات حول درافور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ولا توجد أي حلول عسكرية للنزاعات السودانية الداخلية، موضحا أن التبعات ستلاحق جميع المعرقلين لعملية السلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع أصدقاء السودان يؤكد على دعم الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.