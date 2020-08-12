القضاء العراقي يمنع وزيرا سابقا من السفر

بغداد / علي جواد / الخليج 365



أصدرت محكمة عراقية، الأربعاء، أمرا بمنع سفر وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، ومسؤولا آخر بالوزارة.



جاء ذلك وفق وثيقة رسمية وقعها القاضي الأول في محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنزاهة ضياء جعفر، موجهة إلى جهاز المخابرات، ونشرها تلفزيون "دجلة" المحلي.



وجاء في الوثيقة "تنفيذا لقرار المحكمة المؤرخ في 12 أغسطس/ آب، تقرر منع السفر بحق المشكو منهم كل من لؤي الخطيب وزير الكهرباء السابق، وفلاح الدليمي مدير عام الدائرة المالية والإدارية في وزارة الكهرباء".



ولم تكشف الوثيقة أو التلفزيون تفاصيل الشكوى المقدمة ضد الخطيب والدليمي.



والإثنين الماضي، قال الخطيب، إن قوة مسلحة تابعة لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اقتحمت منزله في بغداد، وصادرته بأمر من الكاظمي.



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وفي 13 يوليو/ تموز الماضي، وجّه الخطيب انتقادات للكاظمي، ردا على تصريح للأخير أكد فيه أن الحكومة السابقة (برئاسة عادل عبد المهدي) لم تقم بالمشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء.



وقال الخطيب، إن وزارة الكهرباء السابقة هي نفسها الحالية، ولم يخرج منها سوى الوزير، في إشارة إلى نفسه.



وأشار إلى أن الوزير الحالي ماجد حنتوش‎ (في حكومة الكاظمي) كان يشغل منصب مدير عام الدائرة الفنية والمعنية ببرنامج الصيانة.



وأضاف الخطيب موجها حديثه للكاظمي، "أسسنا فريق متابعة وزاريا مهنيا، فقمتم بتفكيكه في يوم تسليم الوزارة، رغم أن الحكومة السابقة عملت فقط عاما واحدا".



وتزداد معاناة العراقيين في محافظات البلاد المختلفة، بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية بالمنازل، ومخيمات النازحين التي تفتقد إلى المقومات الأساسية للسكن المؤقت.



وقرر البرلمان الشهر الماضي، فتح تحقيق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء طوال 14 عاما، إثر تراجع إمدادات الطاقة في البلاد.

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