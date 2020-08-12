تركيا: تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارات جوية على أوكارهم شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر، إنها تمكنت في إطار عملية "مخلب النمر"، من تحييد إرهابيين اثنين في منطقة حفتانين، وإرهابي ثالث في منطقة زاب شمالي العراق، نتيجة غارات جوية على أوكارهم.

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وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر"، شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية الثانية شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو الماضي.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.

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