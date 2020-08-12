"حماس": تقليص إسرائيل مساحة الصيد يفاقم أزمة غزة الإنسانية

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، إن تقليص إسرائيل مساحة صيد الأسماك يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح للأناضول: "تقليص الاحتلال مساحة الصيد في بحر القطاع من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية التي تمر بها غزة".

وأضاف: "القرار إمعان في الحصار على قطاع غزة، مما يحمل الاحتلال تداعيات قراره".



ولفت قاسم إلى أن "هذه الخطوات التصعيدية من الاحتلال، لن توقف نضال شعبنا لكسر الحصار عن قطاع غزة وانتزاع حقه في العيش الكريم".

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت إسرائيل تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 8 أميال، ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن وزير الدفاع بيني غانتس، أمر بتقليص مساحة الصيد من 15 إلى 8 أميال، بشكل فوري وحتى إشعار آخر.

وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل زيادة أو تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة، حيث ترهن ذلك بالتوتر الأمني في القطاع.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن 20 حريقا اندلع، الأربعاء، في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، جراء إطلاق البالونات الحارقة.

ولليوم السابع، تشهد مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" حرائق على خلفية إطلاق البالونات من القطاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.