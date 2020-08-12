اليمن.. مطالبات بكشف مصير مختفين قسرا بسجون قوات مدعومة إماراتيا

اليمن / عزيز الأحمدي / الخليج 365
نفذت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة عدن جنوبي اليمن، الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير مختفين قسرا في سجون قوات مدعومة إماراتيا.
والرابطة منظمة إنسانية حقوقية (غير حكومية)، تأسست قبل أكثر من 3 سنوات، وتعنى بالتخفيف من معاناة أمهات المختطفين والمختفين قسرًا وذويهم، والسعي للحفاظ على سلامتهم وإطلاق سراحهم.
وطالب بيان صادر عن الوقفة "إدارة شرطة محافظة عدن (مدعومة إماراتيا) بالكشف عن المختفين قسرا منذ سنوات".
كما طالب بالسماح لأمهاتهم بـ"التواصل معهم والاطمئنان على صحتهم".
وقال البيان: "تزداد أحزاننا، فقد توالت السنوات والمناسبات السعيدة علينا وعلى أطفالنا، ومازلنا نبحث عن 38 مختفيا قسرا منذ 5 أعوام دون أن نعلم عن مصيرهم ووضعهم الصحي".
والثلاثاء، أدى محافظ عدن الجديد، أحمد حامد لملس، المنتمي للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بعد أسبوعين من تعيينه، ضمن آلية تسريع اتفاق الرياض.
وتضمنت الآلية، تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً.
ويتحكم المجلس الانتقالي الجنوبي بزمام الأمور في عدن منذ أغسطس/آب 2019، عقب قتال شرس انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب الحوثيين وهو ما تنفيه أبو ظبي.
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