الجيش اليمني يعلن "تحرير" عدة مواقع من أيدي الحوثيين بصنعاء

اليمن/عزيز الأحمدي/ الخليج 365



أعلن الجيش اليمني، الاربعاء، تحرير عدة مواقع من أيدي جماعة الحوثي بمحافظة صنعاء شمالي البلاد.



وذكر موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني في بيان، أن "الجيش وبمساندة مقاتلات التحالف العربي حرر مواقع مهمة في محيط نجد العتق بمديرية نهم شرق صنعاء، وصولا إلى نهاية سلسلة جبال بحره والمنامة، المطلة على خطوط إمداد الحوثيين المؤدية إلى جبهات صرواح وهيلان (غرب مأرب)".



وأسفرت المواجهات، والغارات الجوية، حسب الموقع ذاته، عن "مقتل وجرح عشرات الحوثيين (لم يذكر عددا)، إضافة إلى تدمير عدد من عرباتهم وآلياتهم القتالية".



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ونقل الموقع عن قائد اللواء 55 مشاه العميد الركن علي الحميدي قوله: "المواقع التي حررها الجيش خلال الأيام الماضية في نهم كانت تستخدم من قبل الحوثيين لاستهداف القرى والأحياء المأهولة بالسكان بمحافظة مأرب بالصواريخ".



ولم يصدر على الفور أي تعقيب من جماعة الحوثي بشأن ما ذكره الجيش اليمني.



ويشهد اليمن للعام السادس حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.



ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

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