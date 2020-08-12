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لافروف يبحث مع نظيره السعودي قضايا إقليمية وملفي ليبيا ولبنان

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موسكو / الخليج 365

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، قضايا الشرق الأوسط وليبيا ولبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه لافروف مع ابن فرحان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

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وأكد الجانبان ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، واستئناف الحوار بين الليبيين بما يتماشى مع الآليات التي أرستها مخرجات مؤتمر برلين، والمعتمدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2510.

وفي الشأن الشرق أوسطي، أبدى الوزيران قلقهما بخصوص الوضع في المنطقة.

وعلى صعيد متصل، شدد الجانبان على أهمية تهيئة الظروف الملائمة للشعب اللبناني، للاتفاق على سبل تشكيل حكومة جديدة من خلال الحوار بين جميع الفئات العرقية والدينية.
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