23 وفاة و1499 إصابة بكورونا.. المغرب يسجل أعلى معدل يومي

مراسلون / الخليج 365

سجل المغرب، مساء الأربعاء، 23 وفاة و1499 إصابة جراء فيروس كورونا، كأعلى معدل يومي، فيما رصدت تونس 42 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، في بيان، أنها رصدت 1499 إصابة بالفيروس، و23 وفاة في رقم قياسي (منذ تسجيل أول إصابة في مارس/ آذار الماضي)، إضافة إلى تماثل 292 للشفاء.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات إلى 36 ألفا و694، بينها 556 وفاة، و25 ألفا و677 حالة تعافٍ.

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وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 42 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 13 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.780، منها 52 وفاة، و1.278 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الأربعاء، 20 مليونا و673 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 749 ألفا، وتعافى أكثر من 13 مليونا و566 ألفا، بحسب موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.