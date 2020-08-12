كورونا.. 11 وفاة بالجزائر و2 في لبنان

الجزائر، لبنان/ الخليج 365

أعلنت الجزائر، الثلاثاء، تسجيل 11 وفاة بكورونا، فيما رصد لبنان حالتي وفاة بالفيروس.

وأفادت الصحة الجزائرية بتسجيل 11 وفاة و495 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 364 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 36.699، منها 1333 وفاة، و25.627 حالة تعاف.

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وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة، و292 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 30 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7.413، منها 89 وفاة، و2.407 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الأربعاء، 20 مليونا و668 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 749 ألفا، وتعافى أكثر من 13 مليونا و565 ألفا، بحسب موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.