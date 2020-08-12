اليمن.. 41 طنا من المساعدات الطبية الأممية تصل صنعاء

اليمن / الخليج 365



وصلت العاصمة اليمنية صنعاء، الأربعاء، طائرتا شحن تحملان مساعدات طبية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".



وقال مصدر ملاحي مسؤول في مطار صنعاء الدولي، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الطائرتين "تحملان 41 طنا من المساعدات الطبية المقدمة إلى اليمن". دون تفاصيل.



والثلاثاء، قال المصدر نفسه للأناضول، إن 40 طنا من المساعدات الطبية وصلت عبر طائرتي شحن إلى المطار مقدمة من "يونيسف"، وبرنامج الأغذية العالمي.



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وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا في اليمن، الذي يعاني انهيارا كبيرا في القطاع الصحي.



وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.