عون: خسائر انفجار مرفأ بيروت تتجاوز 15 مليار دولار

جعفر قاسم/الخليج 365

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، إن خسائر البلاد جراء انفجار مرفأ بيروت تتجاوز 15 مليار دولار وفقا لتقديرات أولية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن عون القول، في اتصال هاتفي مع ملك إسبانيا فيليبي السادس، "التقديرات الأولية للخسائر التي مني بها لبنان تفوق 15 مليار دولار، إضافة إلى خسائر مادية أخرى والأضرار في المرفأ والحاجة لمواد بناء لإعادة بناء الأحياء المتضررة بفعل التفجير".

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الاتصال جاء بمبادرة ملك إسبانيا "معبرا عن التضامن مع الشعب اللبناني في هذه المحنة التي أصابته".

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وشارك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر للمانحين دعت إليه فرنسا، الأحد.



وفقا للوكالة اللبنانية، أكد فيليبي السادس لعون "تضامن الشعب الإسباني مع الشعب، وتعبيرا عن ذلك أرسلنا مساعدات عاجلة، وسنرسل المزيد منها للمساهمة في معالجة تداعيات التفجير، ومستعدون لتقديم كل ما يطلبه اللبنانيون في هذا المجال".

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، في حصيلة غير نهائية.



ودمر الانفجار 80 بالمئة من المرفأ وأجزاء واسعة من العاصمة، مخلفا نحو 300 ألف شخص بلا مأوى.

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