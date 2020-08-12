فلسطين.. هيئات حقوقية تحذر من تجاهل إسرائيل للأسرى المرضى

رام الله/ عوض الرجوب /الخليج 365

عبرت هيئات حقوقية ورسمية فلسطينية الأربعاء، عن قلقها على أوضاع الأسرى المرضى في معتقل حوارة‎ الإسرائيلي شمال الضفة الغربية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى (رسمية) في بيان إن عددا من الأسرى يتعرضون لـ "تجاهل مقصود لأمراضهم وآلامهم وعدم تقديم العلاج اللازم لهم من قبل إدارة المعتقل الإسرائيلية".

وأشارت إلى أمثلة لأسرى هم: "عايش إسماعيل، ومحمد تيم، محمد أبو مصطفى".

وأوضحت أن هؤلاء الأسرى بحاجة لعلاج ونقل لمشفي جراء آلام يواجهونها دون أي تحرك من جانب إدارة المعتقل.

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من جهتها، قالت 4 منظمات حقوقية فلسطينية بينهم مؤسسة الضمير، إن الأسرى في معتقل حوارة وعددهم 33 أسيرا يعانون "ظروفاً مأساوية وقاسية".

وأضافت المنظمات في بيان مشترك، الأربعاء، أن الأسرى لم تُجر لهم فحوصات فيروس كورونا لهم، ولم تعقّم الغرف أو يتم تنظيفها، ولم يُزود المعتقلون بكمامات.

وطالبت المؤسسات الحقوقية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى المرضى، والنساء والأطفال.

ويقدر عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بنحو 4500 أسير، بينهم 41 أسيرة، و160 طفلا.

ومن بين الأسرى 1800 أسير يعانون من أمراض مختلفة، بينهم 700 أسير يحتاجون لتدخل علاجي عاجل، وفق نادي الأسير الفلسطيني (منظمة أهلية).

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