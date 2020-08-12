إسرائيل تقلص مساحة الصيد في غزة إلى 8 أميال

زين خليل / الخليج 365

أعلنت إسرائيل، مساء الأربعاء، تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 8 أميال، ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن وزير الدفاع بيني غانتس، أمر بتقليص مساحة الصيد من 15 إلى 8 أميال، بشكل فوري وحتى إشعار آخر.

وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل زيادة أو تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة، حيث ترهن ذلك بالتوتر الأمني في القطاع.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن 20 حريقا اندلع، الأربعاء، في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، جراء إطلاق البالونات الحارقة.

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ولليوم السابع، تشهد مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" حرائق على خلفية إطلاق البالونات من القطاع.

والثلاثاء، اندلع 60 حريقا في مستوطنات "غلاف غزة" نتيجة إطلاق البالونات الحارقة، في أكبر معدل يومي منذ عام 2018، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وقتها، إن الحرائق أتت على نحو ألفي دونم من أشجار الغابات والحقول الزراعية، دون خسائر في الأرواح.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وغانتس، الثلاثاء، مطلقي البالونات بدفع "ثمن باهظ" و"رد قوي".

وبعد شهور من التوقف، استأنفت "مجموعات شبابية"، في غزة، الأسبوع الماضي، إطلاق بالونات تحمل مواد حارقة أو متفجرة، تجاه الأراضي الزراعية الواقعة في الجانب الإسرائيلي من الحدود.

ويقول الفلسطينيون إنهم يستخدمون هذه الأساليب بهدف دفع إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.