اليونان ستطلب اجتماعاً عاجلاً للاتحاد الأوروبي لبحث عزم تركيا التنقيب عن المحروقات شرق المتوسط

أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 أن بلاده ترغب في عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، بعدما أرسلت أنقرة سفينة للتنقيب عن المحروقات في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن “وزارة الخارجية ستقدّم طلباً لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أجل عقد قمة طارئة”.

واندلع الخلاف يوم الاثنين بعدما أرسلت أنقرة سفينة “عروج ريس” للتنقيب عن المحروقات إلى قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية التي تتنازع تركيا واليونان على الحقوق البحرية فيها.

وحددت البحرية اليونانية يوم الثلاثاء موقع السفينة التركية في جنوب شرق جزيرة كريت، ترافقها فرقاطة تركية، وتراقبها سفن حربية يونانية.

وأعلنت تركيا أن “عروج ريس” ستقوم بعمليات بحث في المنطقة بين 10 و23 آب/أغسطس. ويشكل التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط الغني بالغاز الطبيعي مصدر توتر بين تركيا وجيرانها، اليونان وقبرص وإسرائيل.

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وعقد ميتسوتاكيس يوم الاثنين اجتماعاً مع القيادات العسكرية في بلاده وتحدث مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في القضية.

واعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الأحد تصرفات تركيا بأنها “مثيرة جداً للقلق” ومقدمة لمزيد من “العداوة وانعدام الثقة”.

وحض ستولتنبرغ على احترام القانون الدولي خلال محادثاته يوم الاثنين مع رئيس الوزراء اليوناني.

وكتب في تغريدة “يجب تسوية المسألة انطلاقاً من روح التضامن بين الحلفاء وطبقاً للقانون الدولي”.