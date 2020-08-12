شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: عبور المشاة للطرق السريعة مخالفة.. والغرامة تصل لـ 2000 ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الإدارة العامة للمرور أن عبور المشاة للطرق السريعة يُعرض حياتهم للخطر، ويتسبب بإرباك الحركة المرورية مما يزيد احتمالية وقوع الحوادث المرورية. وأضاف المرور، في تغريدة عبر “تويتر” أن عبور المشاة للطرق السريعة يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 1000 إلى 2000 ريال.

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