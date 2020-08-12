شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 107 كيلو جرامات من مادة الحشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق مركبة في جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: تمكنت دوريات قوة مركز عمود الريث التابعة للفوج الثاني التابع لقيادة الأفواج الأمنية بمنطقه جازان، من ضبط مركبة بقيادة مواطن محملة بعدد (107) كيلو جرامات من الحشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق المركبة يصعب اكتشافها. Advertisements وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم استكمال إجراءات إحالة القضية وتسليمها لجهة الاختصاص.

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