شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التدخين يقلل كفاءة الرئة.. ويعرضك لأخطر أمراض العصر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة، من خطورة التدخين، حيث أكدت أن التدخين يجعل المدخن أكثر عرضة للإصابة بأخطر أمراض العصر.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “لا تجعل أسهل المهام؛ صعبة.. التدخين يجعلك أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا”.

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وتابعت وزارة الصحة: “كلما استمريت في التدخين زادت صعوبة صعود الدرج، فالتدخين يقلل من كفاءة رئتيك”.

وأضافت وزارة الصحة أنه يمكن حجز موعد في عيادات الإقلاع عن التدخين من خلال الاتصال على رقم وزارة الصحة “937”.