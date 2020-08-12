شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للعاطس أثناء الصلاة أن يحمد الله؟ «المصلح» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم قول الحمد الله في حالة العطس أثناء الصلاة.

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وقال الشيخ المصلح، ردا على سؤال بشأن حكم قول الحمد لله بعد العطس أثناء الصلاة: “إذا عطس الإنسان أثناء الصلاة له أن يحمد الله، ولكن بينه وبين نفسه، ولا يشوش على غيره، ولا يلبس على غيره من المصلين، فقد يبادر بعض المصلين إلى تشميته أثناء الصلاة”.

واستشهد المصلح بما ورد في حديث معاوية بن الحكم حيث إنه سمع من حمد الله بعد أن عطس فقال يرحمك الله، فتكلم وهو في الصلاة، فسكته الصحابة، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس”.

وختم الشيخ المصلح بقوله “من فوائد هذا الحديث أن من عطس له أن يحمد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه الحامد على أنه لا يحمد، ولكن نبه المتكلم أو المشمت على أن ألا يكون هذا منه وقت الصلاة”.