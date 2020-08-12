انطلاق معسكر الجوجيتسو المغلق للاعبات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوافد الأربعاء إلى فندق دوسيت ثاني في أبوظبي لاعبات الجوجيتسو من مختلف أندية الدولة للمشاركة في المعسكر المغلق للفتيات الذي ينظمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو. وتستمر فعاليات المعسكر حتى 26 أغسطس الجاري، ليتوّج فعالياته بالجولة الختامية لبطولة أم الإمارات التي تستضيفها جوجيتسو أرينا يوم 27 أغسطس الجاري.

واستقطب المعسكر مشاركة أكثر من 150 لاعبة من أندية الوحدة وبني ياس والعين والظفرة والوصل والفجيرة، حيث سارعت نجمات الجوجيتسو من هذه الأندية للمشاركة في المعسكر لما شهدنَه من نجاح للمعسكرات المغلقة التي نظمها الاتحاد في الفترة السابقة، وردود الفعل الإيجابية في أوساط اللاعبين والأندية على مستوى الدولة.

وأسوةً بالجهود الوقائية في المعسكرات السابقة، خضعت جميع اللاعبات المشاركات في المعسكر للفحص الطبي، فيما تنطلق الأنشطة التدريبية بعد صدور نتائج الفحوص والاطمئنان على صحة اللاعبات وسلامتهن. وبعد استكمال الفحوص تنطلق فعاليات المعسكر، الخميس حيث وضع الفريق الفني لاتحاد الإمارات للجوجيتسو برنامجاً مكثفاً يضم تدريبات الجوجيتسو وتمارين اللياقة البدنية تحت إشراف المدربات، وجلسات التعافي، إلى جانب الأنشطة الترفيهية التي تضمن للاعبات تجربةً مميّزة تعزز جاهزيتهن البدنية والنفسية للعودة إلى بساط النزال.

وقال فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «أسهمت المعسكرات المتعاقبة التي نظمناها في صقل مواهب اللاعبين، وتمكينهم من الاستعداد للفعاليات الرياضية التي بدأنا بتنظيمها على المستويين المحلي والعالمي. وانطلاقاً من دورنا كجهة راعية لرياضة الجوجيتسو في الدولة، تنطوي رسالتنا على تمكين جميع اللاعبين من الاستفادة من فرص التدريب، ولهذا نطلق اليوم المعسكر التدريبي المغلق للفتيات، لنمكّن بطلاتنا من العودة إلى حماس البطولات. ويأتي تنظيم المعسكر في توقيتٍ مثالي قبل انطلاق الجولة الختامية من بطولة أم الإمارات في الـ27 من أغسطس الجاري، إلى جانب دوره في تمكين لاعبات المنتخب الوطني من بدء استعدادهن للمشاركة في البطولات والاستحقاقت المقبلة».

وتعليقاً على أهمية المعسكر في دعم استعداداتها للاستحقاقات الرياضية المقبلة، قالت اللاعبة منى الحمادي حاملة الحزام البنفسجي: «اضطررنا خلال الفترة الماضية للابتعاد عن صالات التدريب وفيما حرصنا خلال الأشهر الستة السابقة على التدرّب في المنزل، إلا أن تواجدنا ضمن مناخ التدريبات الجماعية يعزز حماسنا ويساعدنا على اكتساب مهاراتٍ جديدة وتحسين مستويات لياقتنا. وفور الإعلان عن المعسكر، سارعت للتسجيل للمشاركة في فعالياته، خاصةً أنه يسبق انطلاق الجولة الختامية من بطولة أم الإمارات، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث يمثل المعسكر فرصةً مميّزة للاستعداد والتحضير للمشاركة في اثنتين من أهم البطولات لجميع لاعبات الإمارات».