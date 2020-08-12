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الإمارات واليونان تبحثان تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط

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وبحسب موقع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فقد بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، اليوم الأربعاء:

© AP Photo / Mary Altaffer

"العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بها".
وأكد الطرفان رفض أي إجراءات تهدد الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط وشددا على أهمية احترام أحكام وقواعد القانون الدولي.

وهنأ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الوزير اليوناني بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، مؤكداً أهمية هذا الاتفاق في تحقيق الاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط.

وأضاف الموقع "أكد سموه على عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات واليونان وما تشهده مجالات التعاون المشترك من نمو وتطور مستمرين في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين".

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