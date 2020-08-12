القضاء اللبناني يستمع لوزراء حاليين وسابقين في انفجار بيروت

وستشمل تحقيقات القضاء اللبناني وزراء الأشغال السابقين غازي العريضي وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار وعددا من وزراء المال والعدل السابقين، بحسب ما نشره موقع "الاقتصاد اللبناني".
قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إن التقديرات الأولية للخسائر الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/ آب الجاري، تقدر بنحو 15 مليار دولار.
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وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وعجلت الاحتجاجات بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين الماضي.
وتعهدت قوى عالمية خلال مؤتمر طارئ للمانحين يوم الأحد الماضي، بحشد موارد مهمة لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة في المدينة.
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