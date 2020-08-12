الدفاع التركية: تحييد اثنين من إرهابيي "ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة / الخليج 365



أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد اثنين من إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، أثناء محاولتهما التسلل لتنفيذ هجوم شمالي سوريا.



وأفادت الوزارة في بيان، الأربعاء، أنها أحبطت محاولات التنظيم الإرهابي الرامية إلى زعزعة أجواء الأمن والسلام في المنطقة.



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وأكدت أن قوات الكوماندوز التركية تمكنت من تحييد إرهابيين ينتميان للتنظيم في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.



واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.



وجرى مع نهاية العملية في 29 مارس/ آذار 2017، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "جوبان بي" (الراعي) و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".

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