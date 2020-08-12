الدفاع التركية: تحييد اثنين من إرهابيي "ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة / الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد اثنين من إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، أثناء محاولتهما التسلل لتنفيذ هجوم شمالي سوريا.
وأفادت الوزارة في بيان، الأربعاء، أنها أحبطت محاولات التنظيم الإرهابي الرامية إلى زعزعة أجواء الأمن والسلام في المنطقة.
وأكدت أن قوات الكوماندوز التركية تمكنت من تحييد إرهابيين ينتميان للتنظيم في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.
واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.
وجرى مع نهاية العملية في 29 مارس/ آذار 2017، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "جوبان بي" (الراعي) و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".
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