بوتين وماكرون يبحثان الأوضاع في لبنان

موسكو / الخليج 365



أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تباحثا خلاله مستجدات الوضع في لبنان.



وأفادت الرئاسة الروسية، في بيان، أن بوتين وماكرون استعرضا مستجدات الوضع في لبنان بعد الانفجار الذي هز العاصمة بيروت في 4 أغسطس/ آب الجاري.

وأوضح البيان أن الرئيسين تناولا خلال الاتصال الإجراءات المتخذة من قبل موسكو وباريس، في سبيل تقديم دعم إنساني إلى الشعب اللبناني.

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وأشار إلى تأكيد الجانبين ضرورة دعم وحدة لبنان وسيادته، مشددين على ضرورة تسوية جميع المسائل الخلافية من قبل اللبنانيين أنفسهم على أساس حوار بناء، دون أي تدخل خارجي.



كما بحث الرئيسان مختلف المسائل المتعلقة بتسوية النزاع الأوكراني، لا سيما "الإجراءات الخاصة بتعزيز نظام وقف إطلاق النار" التي وقعتها مجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية الأوكرانية في 22 يوليو/ تموز الماضي.

وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.