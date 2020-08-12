لاجئون سوريون يستردون أملاكهم من "ي ب ك" الإرهابية

الحسكة/ محمد مستو/ الخليج 365

أجبرت اعتراضات لمواطنين سوريين، الأربعاء، منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية على التراجع عن الاستيلاء على أملاك لسوريين يقطنون خارج البلاد بسبب الحرب.

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر وسائل إعلام تابعة لها، وطالعته الخليج 365، إنها "تراجعت عن قرار أصدرته مؤخرا بهذا الشأن".

وأوضحت أن خطوتها جاءت بعد غضب شعبي كبير إزاء القرار الذي اعتبره المواطنون (لاجئون ومهجّرون) "سرقة لأموالهم، ويحول دون عودتهم إلى سوريا".

والأملاك تعود لمواطنين غادروا مناطق سيطرة المنظمة شمالي شرقي سوريا.

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وأصدرت المنظمة قرارا، الأسبوع الماضي، للاستيلاء عليها بذريعة "إدارة وحماية أملاك الغائب".

ويأتي تراجعها وسط ضغوطات واحتجاجات شهدتها بلدات في ريف دير الزور، الخاضع لسيطرة "ي ب ك".

وكان مئات الآلاف من أبناء المنطقة المذكورة قد هربوا من ممارسات المنظمة الإرهابية إلى دول مختلفة.

وتتهم المعارضة السورية تلك المنظمة باتباع سياسة التغيير الديمغرافي، منذ سيطرته على المنطقة قبل سنوات.

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