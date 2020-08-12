جنوب السودان.. 127 قتيلا في اشتباكات بين الجيش ومدنيين

جوبا / الخليج 365
أعلن الجيش في جنوب السودان، الأربعاء، مقتل 127 شخصا على الأقل جراء اشتباكات وقعت خلال الأيام الماضية، بين قوات الأمن وشباب قبيلة محلية في ولاية واراب، شمال وسط البلاد.
وقال المتحدث باسم الجيش لول رواي كوانغ، في تصريحات صحفية، إن "82 مدنيا و45 جنديا قتلوا خلال الاشتباكات، فيما أصيب 32 آخرون"، بحسب موقع "ذا إيست أفريكان" الإفريقي.
وأضاف أن الاشتباكات اندلعت عندما رفض المدنيون "المثول لحملة نزع السلاح في إطار اتفاق سلام".
واندلعت الاشتباكات، الأحد، عندما حاول جنود من قوات الدفاع الشعبي، نزع سلاح المدنيين في بلدة تونج، كجزء من اتفاق سلام، بحسب المصدر ذاته.
وقال المسؤول بمجلس مدينة تونج جيمس مابيور، إن بعض المدنيين في أحد الأسواق رفضوا تسليم أسلحتهم، ما أدى إلى اندلاع قتال مسلح مع الجنود، اتسع فيما بعد ليصل عددا من القرى والبلدات المجاورة.
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