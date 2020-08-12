سوريا.. بشار الأسد يتعرض لأزمة صحية خلال إلقاء كلمة

اسطنبول/ محمد مستو/ الخليج 365 تعرض رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأربعاء، لأزمة صحية خلال إلقاء كلمة أمام "مجلس الشعب"، اضطرته لقطع كلمته لدقائق. وقالت وكالة أنباء النظام "سانا": "الأسد تعرض لهبوط ضغط خفيف خلال إلقاء كلمة أمام مجلس الشعب". واستدركت: "إلا أنه عاد ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي بعد توقف لدقائق". Advertisements ولم توضح "سانا" تفاصيل أكثر عن الحالة الصحية لبشار، وهل عاني الفترة الماضية متاعب صحية أم لا؟. والشهر الماضي، أجرى النظام السوري الشهر الماضي انتخابات لـ"مجلس الشعب"، في ظل غياب ملايين المواطنين الذين اضطروا لمغادرة البلاد هرباً من العمليات العسكرية للنظام. وتقول المعارضة السورية إن النظام يختار أعضاء المجلس سلفاً، ولا وجود لانتخابات حقيقية في الواقع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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