استشهاد حارس أمني تركي شمالي العراق

شرناق / الخليج 365

استشهد، الأربعاء، حارس أمني تركي متأثرا بإصابته في اشتباكات مع إرهابيين قبل أسبوع بمنطقة عمليات "مخلب النمر"، شمالي العراق.

وبحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365، فإن حارسا أمنيا أصيب خلال اشتباكات اندلعت مع إرهابيين في 5 أغسطس/ آب الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأوضحت المعلومات أن الحارس استشهد الأربعاء متأثرا بإصابته.

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وفي 17 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية، الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت في 15 يونيو.

يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.