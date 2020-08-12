12 حريقا بإسرائيل جراء إطلاق "بالونات" من غزة

زين خليل/الخليج 365

اندلع 12 حريقا، الأربعاء، في مستوطنات إسرائيلية، جراء إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن الحرائق اندلعت في كيبوتس (مزرعة تعاونية) "ياد مردخاي"، وكيبوتس "زيكيم"، و"نتيف هعسراه" شمال قطاع غزة.

ولليوم السابع على التوالي، تشهد مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" حرائق على خلفية إطلاق البالونات الحارقة من غزة، وفق المصدر ذاته.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية، في ساعة مبكرة فجر الأربعاء، غارات على عدة أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

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وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح، نشره على حسابه في تويتر إن الغارات تأتي "ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة".

والثلاثاء، اندلع 60 حريقا في مستوطنات "غلاف غزة" نتيجة إطلاق البالونات الحارقة، في أكبر معدل يومي منذ عام 2018، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية وقتها إن الحرائق أتت على نحو 2000 دونم من أشجار الغابات والحقول الزراعية، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، الثلاثاء، مطلقي البالونات بدفع "ثمن باهظ" و"رد قوي".

وبعد شهور من التوقف، استأنفت "مجموعات شبابية"، في غزة، الأسبوع الماضي، إطلاق بالونات تحمل مواد حارقة أو متفجّرة، تجاه الأراضي الزراعية الواقعة في الجانب الإسرائيلي من الحدود.

ويقول الفلسطينيون إنهم يستخدمون هذه الأساليب بهدف دفع إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.