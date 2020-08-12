شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون البلدية توضح مزايا منصة العمل المرن.. فرص وظيفية وزيادة الدخل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأربعاء، مزايا منصة العمل المرن، والتي دشنها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، لتوثيق عقود العمل المرن بين الموظف وصاحب العمل.

وأوضحت الوزارة أن منصة العمل المرن أطلقت لتعزيز كفاءة القطاع الخاص وتوفير الفُرص الوظيفية للأفراد لزيادة دخلهم، والاستثمار البلدي يزخر بالعديد من فرص العمل التي تواكب هذا التنظيم.