شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 2700 بائع جائل خلال يوليو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، ضبط أكثر من 2700 بائع جائل مخالف للأنظمة خلال شهر يوليو الماضي. وقالت الأمانة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تحسينًا للمشهد الحضري في العاصمة.. تم ضبط أكثر من ٢٧٠٠ بائع جائل مخالف للأنظمة خلال شهر يوليو الماضي”.

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