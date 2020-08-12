الأردن يغلق معبرا حدوديا مع سوريا بعد زيادة حالات كوفيد-19

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن الأردن سيغلق لمدة أسبوع المعبر الحدودي البري الوحيد للتجارة مع سوريا بعد زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 القادمة من هناك.
وأضافوا أن قرار وزير الداخلية إغلاق معبر جابر الرئيسي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح غد الخميس.
وجاءت الخطوة، التي شملت كذلك وضع العاملين بالمعبر قيد الحجر الصحي، بعد تسجيل 12 حالة إصابة اليوم الأربعاء بالإضافة إلى 13 حالة أمس الثلاثاء في أول ارتفاع من نوعه منذ عدة أسابيع.
وبقية المعابر البرية في البلاد مع السعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية مفتوحة فقط أمام التجارة منذ إجراءات العزل العام التي فرضت في مارس آذار لوقف تفشي الجائحة.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم إن ارتفاع حالات الإصابة مصدر إزعاج وذكر المسؤولون أن أغلب الحالات جاءت من سائقي شاحنات وصلوا من سوريا حيث تقول منظمات غير حكومية إنه جرى تسجيل إصابات بين العاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
وفي وقت سابق هذا الشهر أجلت المملكة استئناف رحلات الطيران الدولية الذي كان مقررا اليوم الأربعاء.
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