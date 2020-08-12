اسكتلندا: إصابات خطيرة بعد خروج قطار عن مساره



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجن، إن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة عندما خرج قطار ركاب عن القضبان صباح الأربعاء على الساحل الشرقي لإسكتلندا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخاناً يتصاعد من منطقة غابات بالقرب من ستونهيفن، جنوبي مدينة أبردين النفطية، بعد خروج القطار التابع لشركة سكك حديد إسكتلندا عن القضبان بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه شعر بالحزن عندما علم بأمر «الحادث شديد الخطورة» وإن قلبه مع جميع المتضررين.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن شخصاً توفي، لكن لم يتم تأكيد ذلك.

وقالت ستيرجن: «على الرغم من أن التفاصيل لا تزال تتواتر يؤسفني القول إن هناك تقارير مبكرة عن إصابات خطيرة».

وتلقت الشرطة تقارير عن خروج قطار عن مساره بالقرب من ستونهفين، وهي بلدة تقع على بعد 15 كيلومتراً جنوب أبردين، في الساعة 0940 من صباح الأربعاء. وقالت متحدثة باسم شرطة إسكتلندا «خدمات الطوارئ موجودة حالياً» في مكان الحادث.