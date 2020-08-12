جدة تستغيث بمجلس الوزراء لفصل توأم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

استجاب مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، لاستغاثة تطلب إجراء عملية جراحية؛ لفصل توأم ملتصق، في منطقتي الظهر والفخذ، ويبلغان من العمر عاماً.

وقال بيان أصدرته لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس: إن د.حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، أكد أن اللجنة تلقت استغاثة من جدة التوأم الملتصق (لين ولنا)، وهي عائلهما الوحيد، بعد انفصال الأب والأم؛ لإجراء عملية جراحية لفصلهما.

وأضاف المصري: إن فريق لجنة الاستغاثات الطبية تواصل، على الفور، مع الجدة؛ لاستيفاء البيانات المطلوبة، والحصول على التقارير الطبية اللازمة، ثم مع د.أيمن صالح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ود.عمرو مبروك، رئيس قسم جراحة التجميل بطب عين شمس؛ لاستقبال الطفلتين.

وأوضح: إنه بالتنسيق مع الجدة، حجز للتوأم برفقة والدتهما، وأجريت لهما الفحوصات الطبية اللازمة؛ تمهيداً لإجراء الجراحة.

وأكد المستشار الطبي لرئيس الوزراء أن اللجنة مستمرة في متابعتها لحالة الطفلتين حتى إجراء العملية، وتماثلهما للشفاء.