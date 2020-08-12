إنجاز إصلاح طريق الشاحنات عند نفق (UD-08) باتجاه أبوظبي بـ مليون درهم

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، أعمال إصلاح الأسفلت المتضرر على طريق الشاحنات E30 (فوق نفق UD-08) باتجاه الداخل إلى أبوظبي (مقابل مركز خدمات سيارات أودي)، بتكلفة إجمالية بلغت مليوناً و407 آلاف و320 درهماً.

وهدفت الأعمال إلى رفع كفاءة الطريق في منطقة الأعمال، والحفاظ على المواصفات والمعايير العالمية التي تتمتع بها طرق أبوظبي، وكذلك تقديم بنية تحتية عصرية ذات خدمات تساهم في الارتقاء بجودة الحياة وإسعاد أفراد المجتمع.

وتضمنت الأعمال إصلاح ورصف الأسفلت لمساحة تبلغ نحو 10,000 متر مربع في منطقة الأعمال، حيث تم كشط وإزالة طبقات الرصف الأسفلتي المتضرر (طبقتين) على عرض الطريق (4 حارات مرورية) والأكتاف المرصوفة، وإضافة طبقات أسفلتية جديدة معدلة وفقاً للمعايير المتبعة والمعتمدة.

وأوضحت البلدية أن هذه الأعمال تأتي ضمن استراتيجية العام الجاري 2020، والتي وضعتها لرفع كفاءة الطرق في مناطق متفرقة داخل مدينة أبوظبي وخارجها، حيث تم إصلاح نحو 142,590 متراً مربعاً من الطرق الخارجية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مشيرة إلى أن الأعمال مستمرة وفقاً للخطة الموضوعة بهدف الحفاظ على شبكة الطرق العالمية التي تتميز بها أبوظبي.