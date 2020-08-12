«اللوفر أبوظبي» يدرس «لوحة جنائزية لرجل يحمل كوباً»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن متحف «اللوفر أبوظبي» عن مشاركته في مشروع بحثي عالمي، بالتعاون مع متحف «جيه بول جيتي» و47 مؤسسة أخرى؛ وذلك لدراسة اللوحات الجنائزية الرومانية المصرية، والتي تُعد من أبرز الأعمال الفنّية من العالم القديم.

وأطلق المشروع قسم حفظ الآثار في متحف «جيه بول جيتي» في عام 2013، وهو مشروع يُعنى بدراسة اللوحات القديمة وتحليلها وإجراء الأبحاث حولها، ويهدف إلى الكشف عن أسرار هذه اللوحات الجنائزية، التي تندرج في إطار المجموعات الفنّية للعديد من المتاحف من حول العالم، ونشر النتائج التي يتم التوصل إليها؛ وذلك بغية الإلمام أكثر بعملية إنتاج التحف الفنية والمواد المستخدمة في هذه اللوحات.

أما متحف «اللوفر أبوظبي»، فانضم إلى المشروع في عام 2019؛ من أجل دراسة «لوحة جنائزية لرجل يحمل كوباً» (225- 250م)، وهي مثال بارز عن اللوحات الجنائزية الرومانية المصرية التي تضمها مجموعة المتحف الفنّية. ويقود المشروع في متحف «اللوفر أبوظبي» فريق من الباحثين والعلماء من المتحف، بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي.

وقالت د. ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في «اللوفر أبوظبي»: نهدف، من خلال المشروع، إلى تشجيع الدراسات العلمية والمساهمة في الوقت عينه في الأبحاث الأكاديمية العالمية.



وأوضحت: إن المشروع يشكل فرصة ملهمة بالنسبة للإمارات لتكون جزءاً من هذه المبادرة العالمية التي تهدف إلى تبادل الاكتشافات حول مجموعة من أبرز الأعمال الفنّية القديمة في العالم.. مشيرة إلى أن المشروع يتلاءم مع مهمة المتحف واسعة النطاق، والتي تقوم على التجارب وعلى تقديم نتائج أكاديمية مهمة حول الأعمال الفنّية التي حددت ملامح الإنسانية.

الأشعة السينية

يقوم مشروع «أبير» على عمليات علمية، وفي اللوفر أبوظبي على سبيل المثال، تم استخدام مطيافية الأشعة السينية؛ للكشف عن أغلب المواد الكيميائية الموجودة على سطح اللوحات وتحديدها، بعد ذلك، يتم تحليل هذه المواد؛ للتوصل إلى معلومات جديدة حول اللوحات، بما في ذلك طريقة ومكان ابتكارها فضلاً عن مبتكرها، كما تسلط الدراسة الضوء على تاريخ هذه الأعمال الفنّية؛ وذلك عبر الكشف عن أجزاء قد تكون رُسمت فوق بعضها، أو تم ترميمها.

ويعمل متحف اللوفر أبوظبي على بناء أول مختبر لتحليل المواد الخاصة بالأعمال الفنّية، وتعاون عالما المتحف إلسا بورجينيون وبابلو لونديرو، في إطار مشروع أبير، مع زملاء لهما من جامعة نيويورك أبوظبي هم أستاذ الفيزياء فرانشيسكو أرنيودو، وعالم الأبحاث أدريانو دي جيوفاني، والباحث المساعد رودريجو توريس سافيدرا بالجامعة، وساعد هؤلاء العلماء في عملية البحث والتحليل في مشروع «أبير» باستخدام تقنية مطيافية الأشعة السينية الخاصة في جامعة نيويورك أبوظبي.

وقال أرنيودو: تعد «نيويورك أبوظبي» جامعة للفنون ومؤسسة للأبحاث تقدّر إلى حد كبير التداخل ما بين التخصصات المتعددة، ويعد استخدامنا للتقنيات الشائعة في الفيزياء الذرية والجزيئية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالتراث الثقافي خير مثال على مجال عملنا؛ لذا فإن التعاون مع متحف «اللوفر أبوظبي» في مشروع «أبير» يشكّل فرصة رائعة ومثالاً على التعاون بين الجامعات والمتاحف للإجابة عن الأسئلة المطروحة في مجالات متعددة ولتقديم فرص للباحثين والطلاب.

وعند اكتمال الدراسة التحليلية لهذه «اللوحة الجنائزية لرجل يحمل كوباً»، ستُنشر النتائج على قاعدة بيانات مشروع «أبير» عبر الإنترنت لتصبح متاحة أمام العلماء والباحثين، مع الإشارة إلى أنه سيتم نشر أولى النتائج التي يتم التوصل إليها في نهاية العام الجاري. (وام)