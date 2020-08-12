حيوانات كولومبية تتكاثر في غياب الزوار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفرغت تدابير الحجر، حدائق الحيوانات الكولومبية من الزوار، غير أن وباء «كوفيد-19» كان له أثر آخر غير متوقع، تجلى بازدياد الولادات لدى الحيوانات، بما فيها الغريبة، ما يبعث بعض الأمل خلال الأزمة الصحية الراهنة.

ويقول نيستور فاريلا، المدير العلمي لمتنزه «بيوبارك أوكوماري» الواقع على بعد 16 كيلومتراً من بيريرا غربي كولومبيا: «في ظل الوحدة المتأتية من غياب الزائرين، نشعر بفرح عظيم لازدياد معدلات التكاثر» في الموقع الذي يغلق وجهه أمام الزوار منذ خمسة أشهر.

وشهدت الحديقة ولادة حيوانين من نوع السرقاط ونعامتين وجاموسين وأيل أبيض الذيل منذ رصد أول إصابة بفيروس «كورونا» في كولومبيا في 6 مارس/آذار الماضي.

ورغم صعوبة إثبات وجود رابط مباشر بين «طفرة الولادات» هذه وغياب الزوار، يلفت الخبير إلى أن «عمليات التزاوج ازدادت فعلاً مقارنة مع السنوات السابقة».

وفي ثاني أغنى بلدان العالم بالتنوع الحيوي بعد البرازيل، يؤوي متنزه أوكوماري مئات الحيوانات التي تعيش في بيئة جرى تكييفها مع مواقع العيش الطبيعية على مساحة 44 هكتاراً من الغابة الاستوائية الجافة.