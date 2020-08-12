زخة من شهب «البرشاويات» في سماء الإمارات اليوم

توقع مركز الفلك الدولي أن تشهد السماء ليلة الخميس زخة من الشهب تسمى «البرشاويات». وأوضح: إنه عادة يرى في وقت الذروة ما بين 50 إلى 75 شهاباً برشاوياً، إن تم الرصد من مكان مظلم ومناسب، أما في حالة الرصد من الأماكن المضيئة داخل المدن أو الرصد في وقت بعيد عن ذروة الزخة فقد لا يرى الراصد أكثر من بضعة شهب فقط في أفضل الأحوال.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي عضو منظمة الشهب الدولية: تشرق مجموعة برشاويات في هذه الفترة بحدود العاشرة مساء، ولكن عددها يعد قليلاً جداً في هذا الوقت، وبمرور الوقت تبدأ عدد الشهب بالازدياد لتصبح ملحوظة أكثر بعد منتصف الليل، وتزداد أكثر مع الاقتراب من موعد الفجر، ليكون الوقت قبل الفجر هو الأكثر مشاهدة للشهب بشكل عام.

وتقع نقطة الإشعاع لهذه الزخة في جهة الشمال الشرقي بالقرب من مجموعة برشاوس، ونقطة الإشعاع هي نقطة وهمية تبدو جميع الشهب منطلقة منها، وعلى الرغم من أن الشهب تبدو منطلقة من هذه النقطة، فإن الشهب يمكن رؤيتها في أي مكان في السماء، ويفضل عادة النظر بعيداً نحو 45 درجة عن نقطة الإشعاع، و45 درجة بعيداً عن الأفق.

وأوضح: إن الشهب عبارة عن حبيبات ترابية تدخل الغلاف الجوي الأرضي، فتنصهر وتتبخر نتيجة لاحتكاكها معه وتؤين جزءاً منه، ونتيجة لذلك نراها على شكل خط مضيء يتحرك بسرعة في السماء لمدة ثوانٍ أو جزء من الثانية، ومن النادر أن يزيد قطر الشهاب على قطر حبة التراب، ويراوح قطر الشهاب ما بين 1 ملم إلى 1 سم فقط، وتبلغ سرعة الشهاب لدى دخوله الغلاف الجوي ما بين 11 إلى 72 كم في الثانية الواحدة، ويبدأ الشهاب بالظهور على ارتفاع 100 كم تقريباً عن سطح الأرض، ويبلغ عدد الشهب التي تسقط على الأرض بنحو 100 مليون يومياً، معظمها لا ترى بالعين المجردة.

وأكد عودة أنه لا تشكل الشهب أي خطر على سطح الأرض حتى وإن كانت على شكل عاصفة، فجميع الشهب تتلاشى قبل وصولها إلى سطح الأرض، إلا أن هناك خطراً حقيقياً قد تشكله الحبيبات الترابية على الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، والتي يبلغ عددها نحو 500 قمر صناعي عامل؛ حيث قد تصل سرعة الشهاب إلى 72 كم في الثانية الواحدة (200 ضعف سرعة الصوت)، واصطدام جسيم بهذه السرعة قطره أقل من قطر شعرة الإنسان؛ بإمكانه تكوين شرارة كهربائية كفيلة بأن تعطل أجهزة القمر الصناعي الحساسة، وبالتالي إيقافه عن العمل.