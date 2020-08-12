بعد أن باغته بوتين.. العالم يتسابق لتطوير لقاح فعال ضد «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتسارع السباق بين الدول الكبرى من روسيا إلى الولايات المتحدة، لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف متزايدة من موجة ثانية من الوباء في العديد من الدول.

وباغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العالم، بإعلانه، الثلاثاء، أن بلاده طورت «أول» لقاح ضد وباء «كوفيد ـ 19» سيبدأ إنتاجه اعتباراً من سبتمبر/أيلول المقبل، في حين أن التجارب عليه لم تنته بعد، وعلقت منظمة الصحة العالمية بحذر على هذا الإعلان، مذكّرة بأن «المرحلة التي تسبق الترخيص» والترخيص للقاح يخضعان لآليات «صارمة».

من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عقد بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة «موديرنا» الأمريكية، لقاء 100 مليون جرعة من لقاح اختباري تطوره، وهو سادس عقد من نوعه منذ مايو/أيار الماضي.

وبعد ثمانية أشهر على ظهور الفيروس في الصين، لم يُثبت أي لقاح اختباري حتى الآن، فاعليته ضد الوباء خلال تجارب سريرية، غير أنه تم على الرغم من ذلك شراء ما لا يقل عن 5.7 مليار جرعة مسبقاً في العالم.

بينما أعلنت الصين، عن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، طوره مختبر «سينوفاك بيوتيك»، أطلق عليه اسم «كورونافاك»، وبدأت إندونيسيا، الثلاثاء، اختباره على 1600 متطوع، بعد بلوغه المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية قبل الموافقة عليه، وسبق أن اختبر هذا اللقاح على 9 آلاف متطوع في البرازيل، وهي ثاني أكثر الدول تضرراً في العالم من فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة.

وأعلنت جامعة أكسفورد البريطانية، في وقت سابق، تطويرها لقاحاً ينشط جهاز المناعة، حقق نجاحاً أطلقت عليه اسم «ChAdOx1 nCoV-19»، فيما قالت شركة الصناعات الدوائية البريطانية أسترازينيكا، إنها وقعت عقوداً مع إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا، لتزويدها بلقاح ضد فيروس كورونا، على أن تبدأ بتسليم العقار مع نهاية 2020.

وبات التوصل إلى لقاح أمراً أساسياً أكثر من أي وقت مضى، في حين تتجدد الإصابات في العديد من الدول بعدما أظهر انتشار المرض بوادر تباطؤ. فمن مدريد إلى باريس مروراً بنيوزيلندا، وبوتان وساراييفو، تتصاعد المخاوف حيال موجة ثانية محتملة من الإصابات، مما دفع العديد من العواصم إلى إصدار إنذار وتشديد تدابيرها الصحية.