3 مليارات صافي استثمارات الإماراتيين في الأسهم المحليّة منذ بداية 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز صافي استثمارات المواطنين في أسواق الأسهم الإماراتية حاجز 3 مليارات درهم منذ بداية 2020 وذلك في مؤشر على استمرار ضخ السيولة المحلية في الأسواق الأمر الذي ساهم في تحسن أسعار شريحة كبيرة من الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وفي ظل ارتفاع أسعار الأسهم فقد باتت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في الأسواق على مشارف تريليون درهم وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ أكثر من عشر سنوات حسبما أظهرت سجلات سوقي أبوظبي ودبي الماليين. وجاء الارتفاع الكبير في صافي استثمار المواطنين في الأسواق المالية نتيجة زيادة حجم تداولات هذه الشريحة المهمة من المستثمرين منذ بداية العام الجاري والتي تجاوزت قيمتها 63.4 مليار درهم بيعاً وشراء في السوقين.

وتشكل تداولات المستثمرين المواطنين نحو 51% من إجمالي جميع التداولات المسجلة في السوقين والتي وصلت قيمتها إلى 124 مليار درهم بيعاً وشراء تقريباً منذ بداية العام وحتى اليوم وذلك حسب الاحصائيات الصادرة عن السوقين.

وبالعودة الى تفاصيل حركة المستثمرين المواطنين على مستوى الأسواق فقد بلغت قيمة تداولاتهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 24.54 مليار درهم بيعاً وشراء منذ بداية العام 2020 وحتى اليوم منها 13.7 مليار درهم هي قيمة المشتريات و10.833 مليار درهم للمبيعات ليبلغ صافي الاستثمار 2.87 مليار درهم تقريباً. وشكلت تداولات المواطنين في سوق العاصمة نحو 50.6% من إجمالي التداولات المسجلة منذ بداية العام وحتى تاريخ الرصد والتي وصلت قيمتها إلى نحو 48.48 مليار درهم بيعاً وشراء.

وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة تداولات المواطنين 38.9 مليار درهم تقريباً بيعاً وشراء منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، وتوزعت بواقع 19.554 مليار درهم مشتريات في حين بلغت قيمة المبيعات 19.353 مليار درهم، وبذلك بلغ صافي استثماراتهم 201 مليون درهم تقريباً.

وبناء على الأرقام السابقة فقد شكلت تداولات المواطنين 51.4% من إجمالي التداولات المسجلة في سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الفترة المشمولة بالرصد والتي وصلت قيمتها إلى 75.5 مليار درهم بيعاً وشراء. ومن المنتظر زيادة قيمة استثمارات المواطنين خلال الأشهر المقبلة وذلك في ظل بقاء أسعار شريحة كبيرة من الأسهم عند مستويات مغرية للاستثمار على المديين المتوسط والطويل. (وام)